В Тобольске ликвидировали пожар в многоквартирном доме

Пожар в доме №3 по лице Семена РЕмезова в городе Тобольске ликвидирован, сейчас идет проливка конструкций, утром состоится заседание комиссии по ЧС и пожарной безопаности Тобольского района, сообщил врио начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области полковника внутренней службы Владимир Закутаев с места происшествия.

По данным МЧС, из здания было эвакуировано 296 человек. трем пострадавшим оказывают медпомощь в ОБ-3. Эвакуированные разместились у родсвенинкам и в ПВР. По словам мэра Афанасьева, их обеспечили питанием, водой и организовали для них медобслуживание.