Уголовное дело завели в Тобольске после пожара в жилом доме

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Следственные органы СК России по Тюменской области по факту пожара в Тобольске возбудили уголовное дело, предусмотренное ст. 238 УК РФ - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, вечером 1 октября в одной из квартир 5-этажного жилого дома в городе Тобольске произошёл хлопок газовоздушной смеси. Пострадали три человека, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Возникший в результате взрыва пожар перекинулся на крышу и охватил 800 кв. м площади.

"Следователями следственного отдела по городу Тобольску регионального СКР будет проведен осмотр места происшествия, установлены причины и обстоятельства произошедшей трагедии. Назначены все необходимые экспертизы", - сообщили в СУ СК по ТО.