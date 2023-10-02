Пожар в жилом доме Тобольска локализован, сообщает ГУ МЧС региона

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Пожар в Тобольске на ул. С. Ремезова, д.3 локализован. Работы на месте продолжаются, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Ранее сообщалось, что взрыв газа и пожар произошли в одной из картир на последнем этаже пятиэтажки, после этого огонь перешел на крышу и распространился на 800 кв. м. Пострадавших и госпитализированных трое, еще двух пожарным удалось спасти.

Эвакуированы из дома 320 человек, местные власти их сейчас расселяют по хостелам. Дом под охраной, пожарные продолжают проливать констукции. На месте продолжают дежурить сотрудники скорой помощи.

Следком возбудил уголовное дело о педоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура проводит проверки, в том числе касающиеся соблюдения требований при эксплуатации внутридомового газового оборудования.