В Тобольске из-за взрыва газа произошел пожар в жилом доме

Фото - телеграм-канал прокуратуры ТО

Пожарные тушат возгорание в доме №3 на улице Ремезова в Тобольске, которое произошло из-за хлопка газовоздушной смеси в одной из квартир, сообщает ГУ МЧС по Тюменскй области.

1 октября 2023 года в десятом часу вечера поступило сообщение о том, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на пятом этаже 5-этажного многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тобольск ул. С.Ремезова д.3 А.

Пожар перешел на кровлю жилого дома.

Сотрудники МЧС России проведена эвакуация жильцов дома. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасено 2 человека. По предварительным данным пострадал 1 человек.

На месте происшествия работают 56 человек личного состава, 17 единиц основной и специальной техники Главного управления МЧС России по Тюменской области.

"По факту пожара на Ремезова, 3 организован оперативный штаб, жильцы всего дома эвакуированы, работает МЧС. Для временного пребывания организован автобус, сейчас решаем вопрос по временному размещению, предварительно, 320 жителей из 98 квартир. Нахожусь на месте", - собщи глава города Максим Афанасьев с места происшествия.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль проведение проверки по факту происшествия в жилом доме, на место пожара для оценки ситуации выехал Тобольский межрайонный прокурор Андрей Сажин. Для установления причин и условий произошедшего, оценки соблюдения требований при эксплуатации внутридомового газового оборудования инициирована проверка. Также будет проконтролировано размещение жителей дома и оказание им необходимой помощи, в том числе компенсационных выплат.