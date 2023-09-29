Тобольского экс-полицейского приговорили в Тюмени к 12 годам колонии строгого режима

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В Тюмени вынесен приговор в отношении бывшего полицейского, причинившего смертельные травмы родственнику, приговор вынес Центральный районный суд на основании вердикта присяжных заседателей, сообщает облпрокуратура.

Ранее объединненная пресс-служба судов ТО сообщала, в июле 2022 года заключен под стражу 37-летний майор юстиции, начальник отделения по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков МО МВД России "Тобольский" Ярослав Постников, который, будучи пьяным, в ночь на 17 июля на даче в Тюмени избил родственника, в результате тупой травмы живота пострадавший утром скончался в областной больнице. За проступок подсудимый уволен из органов внутренних дел.

"В Тюмени вынесен приговор в отношении бывшего полицейского, причинившего смертельные травмы родственнику. Он признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - отмечается в сообщении облпрокуратуры.