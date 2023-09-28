В Тюмени начались проверки после взрыва газа в многоквартирнике на улице Геологоразведчиков

Специалисты газовой службы выясняют причины произошедшего хлопка газовоздушной смеси ночью в доме по улице Геологоразведчиков, 34, в результату которого пострада ожин человек, в квартие вылетели окна и входные двери.

Пресс-служба "Газпром газораспределение Север" заявляет, что в квартире, где поризошел хлопок, установлена газовая плита, техническое обслуживание газового оборудование проводилось службой в соответствии с графиком в декабре 2022 года.

Состояние пострадавшего во время хлопка газа мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести. Он находится в профильном отделении ОКБ-1 и получает всю необходимую медицинскую помощь.

О проверках также сообщии в администрации города и в обпрокуратуре. Глава Тюмени Руслан Кухарук заявил, что проводится проверка, во время нее будет дана оценка соблюдения правил безопасности пользования газом. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору города провести проверку, в ходе которой установить причины и условия произошедшего, дать оценку соблюдению требований при эксплуатации внутридомового газового оборудования, а также проконтролировать размещение жителей дома и оказание им необходимой помощи. Кроме того, прокурор области взял на личный контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту отделом полиции № 5 УМВД России по г. Тюмень.