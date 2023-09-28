Взрыв газа произошел в одном из домов Тюмени

28 сентября 2023 года около часа ночи поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в одной из квартир жилого дома по адресу: Тюмень, ул. Геологоразведчиков 34.

Прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что в результате происшествия в квартире на пятом этаже выбиты окна и входная дверь. В квартире находился один человек, передан бригаде скорой медицинской помощи.

Жильцы дома эвакуированы, размещены в пункте временного размещения. На месте работают экстренные службы города. у дома вставили охрану временно отключили его от ресурсов.