Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Тюмени

Автобус "Форд Транзит" и легковой автомобиль "Хëндэ Солярис" столкнулись вечером напротив дома 19 на улице Домостроителей в Тюмени.
По предварительной информации, 45-и летний водитель "Хëндэ", при выезде с прилегающей территории, в нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки, не уступил дорогу автобусу, двигавшемуся по главной дороге.
В результате ДТП пострадали восемь женщин-пассажиров автобуса, а также двое мужчин: водитель и пассажир легкового автомобиля. Автобус осуществлял развозку работников одной из тюменских организаций, в момент ДТП в салоне находились 11 пассажиров.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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