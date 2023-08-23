Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Тюмени

Автобус "Форд Транзит" и легковой автомобиль "Хëндэ Солярис" столкнулись вечером напротив дома 19 на улице Домостроителей в Тюмени.

По предварительной информации, 45-и летний водитель "Хëндэ", при выезде с прилегающей территории, в нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки, не уступил дорогу автобусу, двигавшемуся по главной дороге.

В результате ДТП пострадали восемь женщин-пассажиров автобуса, а также двое мужчин: водитель и пассажир легкового автомобиля. Автобус осуществлял развозку работников одной из тюменских организаций, в момент ДТП в салоне находились 11 пассажиров.



Обстоятельства происшествия выясняются.