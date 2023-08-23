В Ярковском районе обновляют термальный комплекс

14:17 23 августа 2023
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Александр Моор осмотрел термальный комплекс в Ярковском районе. Первая очередь инвестиционного проекта реализована, вторая  - запланирована на 2025 год. 

Бассейн с лечебной минеральной водой и гидромассажными зонами, комфортные номера, зона отдыха расположены в термальном комплексе "Дубровинский".  Концептуальный объект в скандинавском стиле работает в селе Дубровном Ярковского района (70 км от Тюмени). В 2021 году он был капитально отремонтирован. Общий объем инвестиций составил 15 млн рублей. 

Месторасположение комплекса делает его привлекательным для туристов и экскурсионных групп, следующих в  село Покровское или Тобольск. 

Площадь минерального источника — 72 кв. м. Вода температурой +43 ...+46 ⁰С поступает в бассейн из скважины глубиной 1400 метров. В ее составе  — бром, йод, бор. Вода будет полезна людям с заболеваниями системы кровообращения, нервной и костно-мышечной системы, органов пищеварения. 

На территории комплекса есть общие комнаты для отдыха, а также номера с суточным размещениям. Комплекс рассчитан на 180-250 посетителей в день.

 Это только первая очередь проекта. Неподалеку расположится еще один термальный комплекс. Там будет 50-метровый бассейн. Единовременно в номера смогут заселиться порядка 100 человек. Завершить работы планируют в 2025 году.

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