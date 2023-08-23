В Ярковском районе обновляют термальный комплекс

Александр Моор осмотрел термальный комплекс в Ярковском районе. Первая очередь инвестиционного проекта реализована, вторая - запланирована на 2025 год.

Бассейн с лечебной минеральной водой и гидромассажными зонами, комфортные номера, зона отдыха расположены в термальном комплексе "Дубровинский". Концептуальный объект в скандинавском стиле работает в селе Дубровном Ярковского района (70 км от Тюмени). В 2021 году он был капитально отремонтирован. Общий объем инвестиций составил 15 млн рублей.

Месторасположение комплекса делает его привлекательным для туристов и экскурсионных групп, следующих в село Покровское или Тобольск.

Площадь минерального источника — 72 кв. м. Вода температурой +43 ...+46 ⁰С поступает в бассейн из скважины глубиной 1400 метров. В ее составе — бром, йод, бор. Вода будет полезна людям с заболеваниями системы кровообращения, нервной и костно-мышечной системы, органов пищеварения.

На территории комплекса есть общие комнаты для отдыха, а также номера с суточным размещениям. Комплекс рассчитан на 180-250 посетителей в день.

Это только первая очередь проекта. Неподалеку расположится еще один термальный комплекс. Там будет 50-метровый бассейн. Единовременно в номера смогут заселиться порядка 100 человек. Завершить работы планируют в 2025 году.