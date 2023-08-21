Побивший 6 автомобилей в центре Тюмени водитель Мерседеса был пьян

Водитель "Мерседеса", совершивший сегодня массовое ДТП на улице Советской, 124 находился в состоянии опьянения сообщает ГИБДД ТО.
Около полудня 45-летний тюменец на "Мерседесе" в районе пересечения улиц Республики и Профсоюзной снёс дорожные ограждения, после чего устроил массовое ДТП на улице Советской с шестью автомобилями - повреждения получили "Лексус", "Рено", "Датсун", "Тойота" и двумя "Мицубиси". После всего он с травмами был доставлен в больницу.
По результатам освидетельствования водителя "Мерседеса" на состояние опьянения, показания алкотестера составили 0,98 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Ранее, в 2021 году мужчину уже привлекали к ответственности по ст. 12.26 ч. 1 КоАП РФ за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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