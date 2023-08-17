Моор обратился к водителям с просьбой соблюдать правила движения и беречь жизни

На тюменских трассах сложилась критическая ситуация: за 10 дней на автотрассах области в 92 ДТП погибли 19 человек, одно из резонансных - в Тобольском районе, где при столкновении погибли родители и трое их дочерей, а двое сыновей - в реанимации в тяжелом состоянии. Губернатор Тюменской области призвал жителей и гостей Тюменской области, Югры и Ямала строго соблюдать ПДД и не рисковать жизнью участников дорожного движения.

Среди основных причин дорожно-транспортных происшествий последних недель госавтоинспекторы называют нарушение скоростного режима, выезд на встречную полосу и управление автомобилем в состоянии усталости и утомления.

"Понимаю, когда возвращаешься домой – хочется добраться побыстрее. Отпуск прошел, и не так много времени до 1 сентября. Все пытаются успеть к началу учебного года. В этот период транзитный поток на федеральных и региональных трассах области кратно возрастает. Дорогие земляки, будьте бдительны, аккуратны и внимательны за рулем! Соблюдайте скоростной режим, не спешите. Если устали в пути – отдохните. Сейчас наша дорожная инфраструктура позволяет это сделать. Учитывайте обстоятельства, особенно при движении за городом. Помните, любой неосторожный и необдуманный маневр может привести к тому, что уже невозможно будет исправить", - отметил в обращении губернатор.