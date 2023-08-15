На трассе Тюмень-Тобольск в ДТП попала многодетная семья - пять погибли, двое госпитализированы

ДТП произошло на 241-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области, когда водитель "Инфинити" не справился с управлением, и машина выехала на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом "Вольво" с полуприцепом.

По предварительным данным ГИБДД ТО, в "Инфините" ехала семья из Тобольска: супруги и их пятеро детей. В ДТП погибли 5 человек: 32-летний водитель, его 38-летняя супруга и трое дочерей 7, 9 и 14 лет. Ещё двое сыновей, 3-х и 11-и лет госпитализированы в больницу.