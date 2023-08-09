В Тюмени за день загорелись два автобуса

Пожары произошли в автобусах № 55 и № 65 на улицах Республики и Профсоюзная, обошлось без пострадавших, сообщает администрация города.
На улице Республики произошло возгорание в моторном отсеке автобуса № 55. Водитель направлялся с территории парка на конечную остановку без пассажиров.
На улице Профсоюзной в автобусе средней вместимости маршрута № 65 произошло загорание подкапотного пространства автомобиля. Пожар был локализован. Пострадавших нет.
Причины возгорания устанавливаются.
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