В Ярковском районе при столкновении кроссовера и фуры погиб водитель и три его внука

В результате ДТП на трассе Тюмень- Ханты-Мансийск погибли 63 -летний мужчина, управлявший автомобилем "КИА Соренто" и трое его внуков: 17-летняя девушка и мальчики 12 и 13 лет. 47-летний водитель грузового "Мерседеса" не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.
По предварительным данным, кроссовер въехал в стоящий на обочине грузовой автомобиль "Мерседес".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru