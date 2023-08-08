В Ярковском районе при столкновении кроссовера и фуры погиб водитель и три его внука

В результате ДТП на трассе Тюмень- Ханты-Мансийск погибли 63 -летний мужчина, управлявший автомобилем "КИА Соренто" и трое его внуков: 17-летняя девушка и мальчики 12 и 13 лет. 47-летний водитель грузового "Мерседеса" не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.

По предварительным данным, кроссовер въехал в стоящий на обочине грузовой автомобиль "Мерседес".