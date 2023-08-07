Грузовик и кроссовер столкнулись на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск, есть погибшие

22:06 07 августа 2023
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Фото - https://t.me/gibdd72

ДТП на 83 километре федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе. 

Предварительно, автомобиль "КИА Соренто" столкнулся с грузовым автомобилем "Мерседес", есть погибшие, сообщает ГИБДД ТО.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, движение со стороны г. Тобольска в сторону г. Тюмени частично ограничено, осуществляется по одной полосе.

Теги: ДТП
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