Грузовик и кроссовер столкнулись на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск, есть погибшие

ДТП на 83 километре федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе.
Предварительно, автомобиль "КИА Соренто" столкнулся с грузовым автомобилем "Мерседес", есть погибшие, сообщает ГИБДД ТО.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, движение со стороны г. Тобольска в сторону г. Тюмени частично ограничено, осуществляется по одной полосе.
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