Под Тобольском в лесу нашли и уничтожили опасный боеприпас

13:53 07 августа 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области обследовали и уничтожили артиллерийский снаряд, обнаруженный местными жителями в лесном массиве вблизи Тобольска. 

Об опасной находке сообщили местные жители. Специалисты установили, что это артиллерийский снаряд калибра 76 мм со взрывателем, прошедший канал ствола. Он долго пролежал в земле и мог представлять угрозу для окружающих. С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас уничтожен на месте, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2023