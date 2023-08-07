Под Тобольском в лесу нашли и уничтожили опасный боеприпас

Сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области обследовали и уничтожили артиллерийский снаряд, обнаруженный местными жителями в лесном массиве вблизи Тобольска.

Об опасной находке сообщили местные жители. Специалисты установили, что это артиллерийский снаряд калибра 76 мм со взрывателем, прошедший канал ствола. Он долго пролежал в земле и мог представлять угрозу для окружающих. С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас уничтожен на месте, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.