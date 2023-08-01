Двум бывшим сотрудникам вуза Тюмени суд дал по пять лет тюрьмы за мошенничество

Калининский районный суд Тюмени по делу о мошенничестве приговорил двух бывших сотрудников одного из подразделений Тюменского госуниверситета к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Установлено, что подсудимые, занимая должности директора и заместителя директора подразделения, с февраля 2015 года по февраль 2019 года на более чем 89 млн рублей заключили с предпринимателем из Томска фиктивные гражданско-правовые договоры на аренду транспорта и спецтехники с экипажем для нужд учреждения, но по факту услуги не оказывались.

Уголовное дело в отношении предпринимателя выделено в отдельное производство.