В Тюменской области сошли с рельсов 6 грузовых вагонов

В посёлке Винзили Тюменского района Тюменской области на путях необщего пользования произошел сход 6 вагонов, из них 4 опрокинуты, сообщает транспортная прокуратура.

Сообщается, что инцидент произошел 31 июля около 23:00 на путях, принадлежащих одному из коммерческих предприятий Тюменского района. Повреждены пути необщего пользования и четыре вагона. Локомотив не поврежден. Пострадавших нет.

Тюменской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.