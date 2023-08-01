В Тюменской области сошли с рельсов 6 грузовых вагонов

13:06 01 августа 2023
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В посёлке Винзили Тюменского района Тюменской области на путях необщего пользования произошел сход 6 вагонов, из них 4 опрокинуты, сообщает транспортная прокуратура.

Сообщается, что инцидент произошел 31 июля около 23:00 на путях, принадлежащих одному из коммерческих предприятий Тюменского района. Повреждены пути необщего пользования и четыре вагона. Локомотив не поврежден. Пострадавших нет.

Тюменской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Теги: прокуратура
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