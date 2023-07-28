Администрация Ишима выплатит компенсации покусанным бродячими собаками детям

В результате прокурорского вмешательства Администрация Ишима выплатит денежные компенсации детям, пострадавшим от укусов бездомных собак, сообщает облпрокуратура.



Ишимская межрайонная прокуратура провела проверки по информациям Областной больницы № 4" о пострадавших от бродячих собак детях и установила, чт с февраля по май 2023 года бродячие собаки в городе покусали шесть детей в возрасте от 10 до 15 лет, причинив им раны различной тяжести.



Ишимский межрайонный прокурор предъявил в суд 6 исковых заявлений о том, чтобы обязать Администрацию города Ишима выплатить компенсации морального вреда пострадавшим. Ишимский городской суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу детей компенсации морального вреда в зависимости от причиненных нравственных страданий на общую сумму 70 тыс. рублей.