Более 19 млн рублей тюменцы отдали мошенникам на прошлой неделе

С 17 по 23 июля 2023 года от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 62 жителя Тюменской области, общая сумма похищенных денежных средств превысила 19 млн рублей, сообщает облпрокуратура.

Наибольшая сумма похищенных денежных средств за минувшую неделю составила 9,9 млн рублей. Деньги потеряла жительница Тюмени, которую развели по стандартной схеме: звонок якобы от сотрудника Банка России (настоящие никому не звонят), сообщение о том, что мошенники пытаются списать с её банковского счета все деньги и еще оформить кредит, чтобы им помешать, нужно самостоятельно оформить кредит и перечислись деньги на некий "безопасный счет". Следуя этим инструкциям, потерпевшая продала собственную квартиру и оформила в различных банках кредиты и перечислила 9,9 млн рублей на счета, указанные неизвестным.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратура Калининского АО организовала надзор за ходом и результатами расследования. Принимаются меры к блокировке и аресту похищенных денежных средств.

❗️Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.