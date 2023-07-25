В Тюменской области выросла заболеваемость детей энтеровирусом

Заболеваемость дошкольников энтеровирусом увеличилась за последние две недели, в дошкольных и летних оздоровительных учреждениях введены дополнительные меры для профилактики распространения инфекции.

К симптомам заболевания можно отнести сыпь на теле, в области рта и конечностях, жар, головную боль, расстройство пищеварения.

"Приостановлена деятельность 16 групп в семи дошкольных образовательных учреждениях Тюменской области. Это 0,4% от всего количества групп", — цитирует комментарий регионального управления Роспотребнадзора 72.RU.