В Тюменской области выросла заболеваемость детей энтеровирусом

18:32 25 июля 2023
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Заболеваемость дошкольников энтеровирусом увеличилась за последние две недели, в  дошкольных и летних оздоровительных учреждениях введены дополнительные меры для профилактики распространения инфекции.

К симптомам заболевания можно отнести сыпь на теле, в области рта и конечностях, жар, головную боль, расстройство пищеварения.

"Приостановлена деятельность 16 групп в семи дошкольных образовательных учреждениях Тюменской области. Это 0,4% от всего количества групп", — цитирует комментарий регионального управления Роспотребнадзора 72.RU.

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