Тюменские пожарные за неделю спасли семь человек

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С 14 по 27 июля в Тюменской области зарегистрировано 104 техногенных пожара, 7 человек спасено, сообщает ГУМС по ТО.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 77 раз, на оказание помощи населению пожарные и спасатели выезжали 24 раза.

"Уважаемые жители и гости Тюменской области, соблюдайте правила пожарной безопасности. При обнаружении пожара или признаков горения - незамедлительно сообщите об этом по телефонам вызова экстренных служб 112. Виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность!" - напоминают жителям региона в ГУМЧС.