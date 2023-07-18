Жительница Ишима присвоила себе квартиру одинокой незнакомой женщины

Сотрудница ТРИЦ в Ишиме, узнав, что хозяйка квартиры умерла и наследников у нее не осталось, заселилась в ее квартиру, провернула целую аферу с документами, но юрист ее "подвел".

В суде установлено, что 43-летняя подсудимая узнала о пустующей с апреля 2020 года квартире осенью 2021 года. Желая ею завладеть, женщина скачала в интернете копию заключенного городской администрацией договора социального найма, внесла в него заведомо ложные сведения о том, что она является нанимателем и по поддельному договору через МФЦ зарегистрировалась в квартире и вселилась в нее. Далее женщина при помощи компьютера изготовила договор купли – продажи и передаточный акт, содержащие недостоверные сведения о приобретении данного жилого помещения ее матерью (не подразумевающей о преступных намерениях дочери) незадолго до смерти хозяйки квартиры. В указанных документах подсудимая подделала подписи в графе "Продавец".

Для признания права собственности на квартиру подсудимая обратилась за помощью к непосвященному в махинации юристу, он от имени ее матери подготовил иск о регистрации перехода права собственности на квартиру и направил его в суд, где и вскрылись преступные действия подсудимой.



Причиненный муниципальному образованию городской округ город Ишим материальный ущерб превысил 3,8 млн рублей. В настоящее время жилое помещение оформлено в муниципальную собственность и предоставлено местному жителю для проживания взамен аварийного.