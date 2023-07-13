На автодороге Ишим-Викулово произошло смертельное ДТП

Смертельная авария произошла на 115 км а/д Ишим-Викулово. Предварительно, 38-летний водитель автомобиля "Газель" выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с "КамАЗом".
Водитель Газели погиб. Обстоятельства ДТП выясняются.
Движение на автодороге осуществляется в реверсивном режиме, по одном полосе в обоих направлениях. Движением регулируют инспекторы ДПС.
В южных районах области сейчас стоит жаркая и душная погода. Госавтоинспекция рекомендует быть внимательнее, По возможности отложить дальние поездки.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru