На автодороге Ишим-Викулово произошло смертельное ДТП

Смертельная авария произошла на 115 км а/д Ишим-Викулово. Предварительно, 38-летний водитель автомобиля "Газель" выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с "КамАЗом".

Водитель Газели погиб. Обстоятельства ДТП выясняются.

Движение на автодороге осуществляется в реверсивном режиме, по одном полосе в обоих направлениях. Движением регулируют инспекторы ДПС.

В южных районах области сейчас стоит жаркая и душная погода. Госавтоинспекция рекомендует быть внимательнее, По возможности отложить дальние поездки.