Женщины не поделили дорогу под Ишимом, пострадали водитель и ее ребенок

На федеральной трассе под Ишимом машина с тремя детьми "улетела" в кювет, все дети перевозились в удерживающих устройствах, один ребенок ранен.
"Лада Гранта" и "Форд Фокус" столкнулись на 296-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск из-за того, что 47-летняя водитель "Форда" не предоставила преимущество "Ладе", которая двигалась по главной дороге. В лечебное учреждение доставлены 39-летняя водитель "Лады" и 11-летний пассажир, ее сын. Двое детей 5 и 13 лет не пострадали.
Обстоятельства ДТП выясняются.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru