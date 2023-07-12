Женщины не поделили дорогу под Ишимом, пострадали водитель и ее ребенок

На федеральной трассе под Ишимом машина с тремя детьми "улетела" в кювет, все дети перевозились в удерживающих устройствах, один ребенок ранен.

"Лада Гранта" и "Форд Фокус" столкнулись на 296-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск из-за того, что 47-летняя водитель "Форда" не предоставила преимущество "Ладе", которая двигалась по главной дороге. В лечебное учреждение доставлены 39-летняя водитель "Лады" и 11-летний пассажир, ее сын. Двое детей 5 и 13 лет не пострадали.

Обстоятельства ДТП выясняются.