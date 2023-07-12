Два человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом под Тюменью

14:21 12 июля 2023
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Рейсовый автобус, следующий по маршруту "Тюмень - Талица", и автомобиль "Тойота Ипсум" столкнулись в первом часу дня на 310-м километре федеральной трассы Екатеринбург - Тюмень, сообщает ГИБДД ТО. 

Предварительно, 40-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию до движущейся впереди "Тойоты". Среди пассажиров автобуса никто не пострадал, все они продолжили путь на другом автобусе. Травмированы водитель и пассажирка легкового автомобиля.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Теги: автобус , ДТП
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