Два человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом под Тюменью

Рейсовый автобус, следующий по маршруту "Тюмень - Талица", и автомобиль "Тойота Ипсум" столкнулись в первом часу дня на 310-м километре федеральной трассы Екатеринбург - Тюмень, сообщает ГИБДД ТО.
Предварительно, 40-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию до движущейся впереди "Тойоты". Среди пассажиров автобуса никто не пострадал, все они продолжили путь на другом автобусе. Травмированы водитель и пассажирка легкового автомобиля.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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