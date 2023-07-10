Полиция Тюмени ищет стримершу, которая в эфире угрожала кровавой расправой своему сыну

Видео того, как стримерша, находясь в эфире, напала с оскорблениями и угрозами на своего 12-летнего сына, записали и выложили в сеть подписчики с призывами к органам опеки разобраться в ситуации. В полиции запись изучили и устанавливают личность горе-мамаши, чтобы провести соответствующую проверку.

Прокуратура области также подключилась к разбирательствам в причинах инцидента. "Сегодня в социальных сетях и ряде средств массовой информации размещено видео, на котором женщина угрожает ребенку расправой и выгоняет из дома. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты проверки. После установления личности запечатленной на видео женщины, в зависимости от ее статуса будет дана оценка ее действиям, а также действиям должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По словам детского омбудсмена Андрея Степанова, социальные службы города включились в работу, будут установлены причины конфликта и неадекватного поведения родительницы и приняты меры для урегулирования ситуации.