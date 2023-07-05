Лесные пожары снова фиксируются в Тюменской области

На 8 утра 5 июля по данным диспетчерской службы лесного хозяйства в Тюменской области действуют 2 локализованных лесных пожара.

Накануне также сообщалось о двух пожарах, один был ликвидирован на 0,2 га и выявлен один новый.

5 июля в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен III класс пожарной опасности (средняя степень). 6 июля в Ишимской и Тобольской авиазонах прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень), в Тюменской и Уватской - II класс пожарной опасности (низкая степень). 7 июля в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируется I класс пожарной опасности (опасности нет), в Уватской авиазоне - II класс (низкая степень).

При обнаружении природного пожара сообщите о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по номеру 112.