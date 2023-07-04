Открытое горение крыши дома на улице Луначарского в Тюмени ликвидировано

Открытое горение в жилом доме на улице Луначарского, 51 ликвидировано, проводятся работы по разборке и проливке конструкций, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ТО.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном 13-подъездном доме экстренные службы поступило в девятом часу утра, к прибытию пожарных горели квартира на последнем этаже и крыша. Огонь распространился на 650 кв. м. По словам замглавы города Петра Вагина, пожару был присвоен высший риск пожарной опасности.

По данным МЧС, жильцы дома были эвакуированы (около ста человек), о погибших, пострадавших не сообщалось. В Тушении пожара участвовали 24 единицы основной и специальной техники, 82 человека от МЧС России.