Полиция Тюмени проводит проверку по сообщению об избиении мальчика в сквере "Серебряные ключи"

Видео инцидента и сообщение о том, что в сквере "Серебряные ключи" в Тюмени мужчина избил чужого ребёнка, опубликованы в группе ВАО Тюмени в соцсети в "ВКонтакте", в ситуации разбирается полиция, прокуратура взяла на контроль проверку.
"По данному факту проводится доследственная проверка ОП № 1 УМВД России по г. Тюмени. Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты доследственной проверки. Кроме того, поручил прокуратуре Ленинского округа г. Тюмени провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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