Житель Тюменской области отправится на 3,5 года в колонию за секс с 15-летней подругой

26-летний житель Армизонского района приговорен судом к 3 годам 6 месяцам исправительной колонии общего режима и компенсации морального вреда в полмиллиона рублей за то, что в 2023 году "трижды вступал в половые отношения с 15-летней девушкой".

В судебном заседании гражданин заявил, что предъявленное ему обвинение понятно, с ним он согласен полностью. Явку с повинной написал добровольно, после консультации с адвокатом. Вину свою признал в полном объеме, раскаивается в содеянном. Принес извинения потерпевшей и ее законному представителю. Исковые требования признает. Подсудимый в судебном заседании пояснил, что с девушкой он был знаком давно, но отношений не поддерживали. В конце декабря 2022 года она в соцсети снова написала ему сообщение, а в январе он ее пригласил к себе. Встречи происходили по обоюдному согласию, о ее юном возрасте ему было известно. Девушка слова мужчины подтвердила.

При назначении наказания, суд учёл характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, и на условия жизни его семьи. отмечается, что мужчина был дважды судим по за пьяную езду, до 23 ноября 2022 года отбывал наказание в колонии-поселении.