Владельцу алабая в Тобольске придется выплатить около полумиллиона рублей пострадавшей от укусов собаки

В Тобольске суд взыскал с владельца собаки в пользу пострадавшей от ее укусов женщины 437 тыс. рублей, которую собака покусала летом прошлого года, сообщает облпрокуратура.

В июле 2022 года на женщину в мкр. Анисимово Тобольска напала собака породы "Алабай", гулявшая одна и без намордника, и несколько раз укусила за правое бедро. Женщине пришлось больше трех недель лечиться в стационаре, ей выполнено пять операций. Женщина до сих пор страдает от боли, на теле остались глубокие, обезображивающие шрамы.

Потерпевшая обратилась в суд с иском о взыскании с владельца собаки затрат на лечение, представителя в суде, компенсации морального вреда, а также разницы между полученным пособием по временной нетрудоспособности и зарплатой, которую бы она получила, если бы не находилась на больничном.

На основании ч. 3 ст. 45 ГПК РФ работник Тобольской межрайонной прокуратуры вступил в процесс и дал заключение по данному гражданскому делу об обоснованности требований пострадавшей. Суд удовлетворил требования истицы и взыскал с владельца собаки 437 тыс. рублей.