Таможня в тюменском аэропорту изъяла у пассажиров охотничьи ножи

Сотрудники Тюменской таможни изъяли два ножа в чехлах на посту в аэропорту Рощино из багажа двух авиапассажиров из Ташкента.

Сувенирную продукцию мужчины пронесли в "зеленый коридор" таможенной зоны прилета. В ходе таможенного контроля инспекторы опасные предметы изъяли и направили на экспертизу. Специалисты подтвердили, что ножи изготовлены по конструкции охотничьих и относятся к клинковому колюще-режущему холодному оружию. На территории России ввоз и вывоз указанного оружия ограничен, и осуществляется при наличии разрешительных документов.

Ограниченные к перемещению товары сотрудники таможенного поста Аэропорт Рощино изъяли и возбудили 2 дела об административных правонарушениях по ч.1. ст. 16.2 КоАП России "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров". Суд назначил наказание в виде конфискации предметов правонарушения.