Подросток на "ладе" сбил 8-летнего велосипедиста

В Тюмени 15-летний подросток на "Ладе" сбил 8-летнего велосипедиста. ДТП произошло на улице Березняковской, когда мальчик выехал на велосипеде на проезжую часть.

Подросток взял автомобиль у двоюродного брата, ключи были в свободном доступе. Поехал с мамой в магазин. Мама разрешила сыну сесть за руль, так как он "хорошо ездит". Водитель "Лады" пытался избежать столкновения с велосипедом, но не смог - удар пришелся на передний бампер автомобиля. Велосипедист катался с друзьями, не заметил как выехал на проезжую часть. Обстоятельства ДТП выясняются.