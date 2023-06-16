Четыре пожара возникло за сутки в лесах Тюменской области

На 8 утра 16 июня по данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области в регионе действует 4 лесных пожара. выявленные накануне. За прошедшие сутки ликвидировано два лесных пожара на общей площади 29,4 га.

16 июня в Ишимской авиазоне установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень), в Тобольской и Тюменской авиазонах - V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень), в Уватской авиазоне - III класс пожарной опасности (средняя степень).

По погодным условиям 17 и 18 июня в Ишимской авиазоне прогнозируется IV класс пожарной опасности (высокая степень), в Тобольской и Тюменской авиазонах - V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень), в Уватской авиазоне - III класс пожарной опасности (средняя степень).