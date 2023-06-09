Экс-директора Тюменских электросетей будет судить по делу о взятках на 24,5 млн рублей

Прокурор Тюменской области Владислав Московских утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о получении взяток на сумму более 24,5 млн рублей, фигурантом которого является бывший директор филиала АО "Россети Тюмень" – Тюменские электрические сети Кирилл Стрельцов.

Как сообщает облпрокуратура со ссылкой на СУСК, с февраля 2021 года по март 2022 года обвиняемый и два его заместителя получали взятки от руководителей подрядных организаций за способствование подконтрольным им юридическим лицам в беспрепятственном прохождении конкурсных процедур, подписании исполнительной документации и своевременной оплате выполненных работ. В ходе расследования на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 26 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Тюмени. Дела в отношении заместителей директора филиала выделены в отдельные производства и направлены в суд ранее. В отношении одного из пяти взяткодателей уголовное дело направлено в суд. Остальные лица освобождены от уголовной ответственности в связи с активным способствованием раскрытию и расследованию преступлений.