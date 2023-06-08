Торговец суррогатом отправится на 7 лет в колонию особого режима за гибель 9 человек

Ленинский районный суд Тюмени приговорил ранее судимого 39-летнего Малика Мамедова к 7 годам ИК особого режима и выплате потерпевшему 500 тысяч рублей компенсации морального вреда за хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.3 ст. 238 УК РФ).

Поддельный алкоголь Мамедов хранил с целью сбыта и поставлял своим подельникам для реализации в магазинах г. Тюмени, с 3 января 2022 года он и ещё несколько человек в торговых точках на Ставропольской и Рижской в Тюмени продавали суррогат с метанолом местным жителям , в результате его потребления погибли 9 человек.