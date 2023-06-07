Уват окутало дымом от ландшафтного пожара

10:31 07 июня 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - https://t.me/VI_Elizarov

Уват окутан дымом, который пришел с ландшафтного пожара между Ивановским и Уватским сельскими поселениями, который возник накануне под линией электропередачи, сообщил глава Уватского района Елизаров.

На утро среды  площадь пожара составляет 55 гектаров. В тушении задействованы 53 человека и 4 единицы техники. Угрозы населенным пунктам нет. Ситуация на контроле, отметил глава муниципалитета в своём Telegram-канале. 

Теги: пожары , Уватский район
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2023