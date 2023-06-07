Уват окутало дымом от ландшафтного пожара

Уват окутан дымом, который пришел с ландшафтного пожара между Ивановским и Уватским сельскими поселениями, который возник накануне под линией электропередачи, сообщил глава Уватского района Елизаров.
На утро среды площадь пожара составляет 55 гектаров. В тушении задействованы 53 человека и 4 единицы техники. Угрозы населенным пунктам нет. Ситуация на контроле, отметил глава муниципалитета в своём Telegram-канале.
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