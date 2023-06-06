Шесть незаконных рубок леса выявили за май в Тюменской области

В мае государственные лесные инспекторы выявили 6 незаконных рубок: две в Ялуторовском лесничестве и по одной в Уватском, Вагайском, Аромашевском и Ишимском лесничествах. ​

Общий объём незаконно заготовленной древесины составил 121 кубометр, сумма причиненного лесам ущерба - 1 389 600 рублей.

Материалы по выявленным фактам лесонарушений переданы в УМВД для возбуждения уголовных дел и привлечения черных лесорубов к ответственности. Наказание за нарушение предполагает штраф до 3 млн рублей или до 5 лет принудительных работ со штрафом в размере 300 – 500 тысяч рублей, или лишение свободы сроком до 7 лет со штрафом в размере от 300 – 500 тысяч рублей. При этом виновные будут обязаны добровольно или принудительно возместить сумму ущерба, причиненного лесному фонду.