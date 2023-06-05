Четверо детей и двое взрослых пострадали в ДТП на автодороге Шадринск-Ялуторовск

На 175-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск столкнулись Рено" и "Лада Веста", пострадали шесть человек, в том числе четверо детей, сообщает ГИБДД ТО.
Предварительно установлено, что автомобили ехали в попутном направлении, один из водителей пошел на обгон, второй поворачивал. От удара машины шли в кювет. Движение на региональной автодороге не затруднено.
Обстоятельства ДТП выясняются. На место аварии выехал врио начальника отдела ГИБДД "Ялуторовский" Николай Паутов.
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