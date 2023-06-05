Сто пожаров произошло в тюменских лесах за май

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Только за майские праздники на землях лесного фонда возникло 38 пожаров, и все - по причине деятельности человека. Всего за месяц в регионе было зафиксировано 100 лесных пожаров. 96 из них на сегодняшний день ликвидированы, 4 локализованы на площади 224,1 га , ведётся дотушивание, сообщает деплеса ТО.

Отмечается, что ситуацию усугубляли жаркая, сухая погода, большая ветровая нагрузка и острый дефицит осадков.

Общая площадь, пройденная огнем в мае, составляет почти 22 тысячи гектаров. При этом важно отметить, что "общая площадь" пожаров, как и "пройденная огнем", не означает гибель деревьев.

Особый противопожарный режим, установленный 3 апреля, продолжает действовать в регионе до конца июня, сохранен запрет на посещение лесов и разведение открытого огня.