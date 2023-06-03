Частный пансионат закрыли в Тюмени из-за антисанитарии

Деятельность частного пансионата "Рэмели" в Тюмени приостановлена, проверяющие после обращений от органов госвласти, сообщений в соцсетях выявили многочисленные грубые нарушения требований санитарных норм и правил, противопожарного законодательства.

В частном пансионате осуществляется уход за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания, он находится на улице Молодежной. Деятельность пансионата осуществляет зарегистрированное в Кемеровской области ООО "Гармония", в региональном Реестре поставщиков социальных услуг не состоит, предоставление услуг осуществляется на основании коммерческих соглашений.

На момент проверки в пансионате круглосуточно проживали 40 человек, из которых большая часть являются лежачими и маломобильными вследствие преклонного возраста либо заболеваний (в том числе инвалиды).



Заведение закрыли до полного устранения нарушений, департамент социального развития региона ведет работу с родственниками постояльцев по вопросу их дальнейшего размещения в подведомственных социальных учреждениях.