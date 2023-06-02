Тюменский следком предупредил о мошенниках, которые могут представляться сотрудниками СК

В Тюмени зафиксированы очередные случаи совершения мошеннических действий гражданами, представляющимися сотрудниками следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, путем телефонных звонков жителям областного центра. Мошенники используют новые методы убеждения граждан, а также различные предлоги для перевода денежных средств, представляясь сотрудниками следственных органов СК России:
ВАЖНО! Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета.
Сотрудники следственных органов Следственного комитета Российской Федерации не просят в телефонном разговоре сообщить индивидуальную банковскую информацию гражданина. Помните! Так делают только мошенники! При поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор, завершив вызов.
Следователи по телефону могут лишь уточнить фамилию, имя и отчество абонента, а также пригласить в следственное подразделение для участия в проводимых следственных или процессуальных действиях.
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