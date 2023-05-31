14 природных пожаров ликвидировали в Тюменской области

В Тюменской области на утро 31 мая действует 4 локализованных лесных пожара в Нижнетавдинском, Тюменском и Уватском районах.
Также зафиксировано 5 ландшафтных пожаров, 4 - под контролем: Ярковский, Нижнетавдинский, Сладковский районы.
К тушению огня привлечены 141 человек, 55 единиц техники и два вертолета.
Продолжается авиационное патрулирование лесов.
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