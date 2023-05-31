14 природных пожаров ликвидировали в Тюменской области

13:00 31 мая 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области на утро 31 мая действует 4 локализованных лесных пожара в Нижнетавдинском, Тюменском и Уватском районах.

 Также зафиксировано 5 ландшафтных пожаров, 4 - под контролем: Ярковский, Нижнетавдинский, Сладковский районы. 

К тушению огня привлечены 141 человек, 55 единиц техники и два вертолета. 

 Продолжается авиационное патрулирование лесов.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2023