14 природных пожаров ликвидировали в Тюменской области

В Тюменской области на утро 31 мая действует 4 локализованных лесных пожара в Нижнетавдинском, Тюменском и Уватском районах.

Также зафиксировано 5 ландшафтных пожаров, 4 - под контролем: Ярковский, Нижнетавдинский, Сладковский районы.

К тушению огня привлечены 141 человек, 55 единиц техники и два вертолета.

Продолжается авиационное патрулирование лесов.