Две фуры сгорели на тобольской трассе, один водитель погиб

ДТП произошло вечером на 287-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Столкнулись большегрузы и оба загорелись. Движение на дороге перекрыли.

Известно, что водитель одного большегруза успел выскочить из кабины, он доставлен в больницу. Второй водитель погиб. Личности обоих водителей устанавливаются, соощает ГИБДД ТО.