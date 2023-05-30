Две фуры сгорели на тобольской трассе, один водитель погиб

ДТП произошло вечером на 287-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Столкнулись большегрузы и оба загорелись. Движение на дороге перекрыли.
Известно, что водитель одного большегруза успел выскочить из кабины, он доставлен в больницу. Второй водитель погиб. Личности обоих водителей устанавливаются, соощает ГИБДД ТО.
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