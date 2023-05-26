Прокуратура направила в военный суд уголовное дело о захвате заложников в Тюмени

11:40 26 мая 2023
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Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины. Он обвиняется по пп. "г", "ж" ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват в заложники и удержание более двух  лиц с применением предмета, используемого в качестве оружия) и ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

По версии следствия, ночью 10 марта пьяный мужчина решил украсть еду и алкоголь из магазина "Магнит" на ул. Протозанова, взял с прилавка нож для овощей, заставил работников магазина закрыть все двери, двух запер в подсобке, а администратора обмотал скотчем и удерживал, угрожая ножом, требуя журналистов для интервью и его трансляции. силовикам пришлось проводить спецоперацию по освобождению заложника.

Расследование дела завершено и оно передано в Центральный окружной военный суд Екатеринбурга, так как рассмотрение дел о захвате заложников по подсудности относится к военным судам.

Теги: заложники , суд
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