В Тюменской области на 24 мая объявлена чрезвычайная степень пожарной опасности

24 мая в Уватской, Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень), сообщает деплеса ТО.
В регионе сохраняется сухая жаркая погода. На утро 24 мая действует 12 лесных пожаров, в том числе 6 локализованы. За прошедшие сутки зафиксировано 3 новых лесных пожара, ликвидировано 2 пожара на площади 20 га.
Напомним, с 7 мая на всей территории Тюменской области действует режим ЧС, людям запрещено посещать леса, природные водоемы, также нельзя разводить костры, жарить на открытом воздухе шашлыки, сжигать мусор и т.п.
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