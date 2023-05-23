В Ишиме задержали водителя, сбившего 6-летнюю девочку

Система "Паутина" в Ишиме помогла задержать водителя сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП

21 мая около 21 часа вечера на ул. Большой у дома №173 в Ишиме, автомобиль "Тойота" сбил 6-летнюю девочку. Предварительно, она шла по двору со стороны детской игровой площадки к подъезду. Водитель скрылся с места ДТП. Родители сами отвезли дочку в больницу.

Автоинспекторы внесли данные уехавшего автомобиля в систему "Паутина", объявив его в розыск. Вскоре иномарку "вычислили" в ходе мониторинга видеокамер. 21-летний водитель со стажем вождения менее двух лет пояснил, что увидел, как девочка встала, и не посчитал нужным остановиться, он уехал. Молодой человек работает в доставке продуктов, ехал на автомобиле родителей. На водителя составлен административный материал, он будет передан в суд.

Госавтоинспекция напоминает, что за оставление места ДТП предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортом на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.