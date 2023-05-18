Семнадцать природных пожаров за сутки ликвидировано в Тюменской области

Три лесных пожара на площади 24 га и 14 ландшафтных пожаров на площади 763 га ликвидированы в Тюменской области за минувшие сутки 17 мая, сооьбщает информцентр правительства.

На утро 18 мая в регионе действуют 6 лесных пожаров на площади 109 га, 4 из них локализованы на площади 100 га. За истекшие сутки зафиксировано 4 новых лесных пожара. В среду действовал 21 ландшафтный пожар на общей площади 2 353 га, на сегодняшнее утро непотушенными оставались 7 пожаров на 590 га.

Сегодня тушением природных пожаров в Тюменской области занимаются в общей сложности 814 человек, используется 144 единицы техники. В течение прошедших суток для тушения природных пожаров активно применялась авиация - 4 вертолета и самолет Ил с водосливными устройствами. Произведен 201 слив воды общим объемом 1 404 тонны.

Непосредственной угрозы населенным пунктам нет.