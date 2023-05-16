Активисты Движения Первых отметят День общественных организаций

18 мая в рамках Дня общественных организаций во Дворце творчества и спорта "Пионер" участники регионального отделения Российского движения детей и молодежи Движение Первых организуют ряд праздничных мероприятий. В стенах "Пионера" соберутся 350 человек из 24 муниципалитетов области.

В 11.00 в концертном зале дворца состоится торжественная встреча "Салют Пионерия! Салют Первые!", приуроченная к вековому юбилею образования Тюменской пионерской организации. Гостями события станут 30 ветеранов пионерии и комсомола, а также участники Движения Первых. После церемонии чествования давние друзья смогут пообщаться в камерной обстановке единомышленников и поделиться впечатлениями, вспомнить яркие моменты пионерского прошлого.

Мероприятие посетят директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин, директор департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец, член наблюдательного совета Тюменской общественной организации "Комсомольское братство", секретарь Ханты-Мансийского окружного комитета ВЛКСМ, секретарь Тюменского обкома комсомола Нина Южакова.

В 11.30 начнется гала-концерт регионального творческого фестиваля Движения Первых "Школьная весна". Юные артисты и творческие коллективы региона, ранее прошедшие отбор, представят лучшие хореографические, вокальные, театрализованные и другие номера.

В 14.30 стартует презентация лучших 15 проектов, победителей регионального марафона детских инициатив РДДМ Движение Первых. Авторы работ представят лучшие наработки, направленные на развитие окружающей среды и общества.

В завершении празднования во внутреннем дворе дворца состоится флешмоб "Мы – вселенная", который символизирует единство активистов Движения и готовность трудиться и развиваться во благо своей страны.



